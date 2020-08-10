شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة غريق بـ«شاطئ النخيل».. والنيابة تصرح بالدفن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت وحدة الإنقاذ النهرى، التابعة لقوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، في انتشال جثة شاب غرق، مساء أمس، بمياه البحر بشاطئ النخيل المسمى بشاطىء الموت بمنطقة 6 أكتوبر.

كان قسم شرطة أول العامرية تلقى بلاغا، مساء أمس، من الأهالى بوجود حالة غرق بشاطئ النخيل، وبالانتقال والفحص تبين أن ثلاثة من الشباب تسللوا إلى مياه البحر بالشاطئ المشار إليه بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء وجرفتهم الأمواج وتمكن الأهالى من إنقاذ اثنين فيما اختفى الأخير ويدعى حسام حسن 20 سنة، مقيم إمبابة محافظة الجيزة.

وتم البحث عن جثة الغريق على مدار 24 ساعة حتى تمكن رجال وحدة الإنقاذ من انتشال الجثة، اليوم، بمساعدة الأهالى بعد أن قذفتها الأمواج. تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على المستشار رامز جمال مدير نيابة أول العامرية صرح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة.

يشار إلى أن شواطئ الإسكندرية تشهد العديد من حالات الغرق شبه يوميا كان أبرزها غرق 12 دفعة واحدة بشاطىء النخيل المسمى بشاطىء الموت وغرق 4 من أسرة واحدة بشاطىء الصفا على بعد أمتار من الشاطئ الاول.

والجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية قررت غلق 61 شاطئا بطول سواحل الإسكندرية وفقا لقرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفي 19».

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