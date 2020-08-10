شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية»: مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، على جاهزية المدارس التي بها لجان انتخابات لاستقبال المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر انطلاقها غدا ولمدة يومين.

وقال «عبدالحميد» في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم التأكيد على مديري المدارس والمشرفين والعمال بالتواجد طوال فترة الانتخابات، للمساهمة في تذليل أي مشاكل أو معوقات تظهر ليتمكن المواطنون من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم المرور على المدارس للتأكد من السلامة الإنشائية والبنائية للمبنى المدرسي، وسلامة سور المدرسة والبوابات الخارجية، وتواجد حجرة محكمة الغلق لتأمين الصناديق، وحجرة مبيت لقوات التأمين، وتوافر عوامل الأمن والسلامة، مثل طفايات الحريق والتأكيد على سلامة خراطيم مياه الحريق تحسبا لأي ظروف طارئة.

وأضاف أنه تم توفير كراسي ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء المدارس، مع تدبير كراسي متحركة مراعاة لظروف كبار السن والمرضي من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستبدال علمي الجمهورية والمحافظة بأعلام جديدة، وتوفير تهوية جيدة ومصادر بديلة للكهرباء، وهاتف أرضي كما تم إجراء أعمال النظافة والصيانة والتطهير والتعقيم لجميع المدارس التي ستشهد العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تجهيز غرف عمليات فرعية بالمديرية والإدارات التعليمية، تتصل مباشرة بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام لتستمر في عملها حتى انتهاء عملية التصويت.