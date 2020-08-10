شكرا لقرائتكم خبر عن «جنوب سيناء» تضع اللمسات النهائية استعدادًا لانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أجهزة المحافظة برفع درجة الاستعداد التام استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا وضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لتظهر محافظة جنوب سيناء بالمظهر اللائق لها بين جميع محافظات الجمهورية.

وكلف «فودة» خلال جولته التفقدية للجان مدينة طور سيناء، الإثنين، وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع رؤساء المدن بمتابعة اللجان أولًا بأول ورشها بالمواد المطهرة وتوفير الكحول والكمامات بكميات كافية ووضع علامات امام اللجان يقف عليها الناخبون لتطبيق الإجراءات الاحترازية وضرورة التباعد وعدم التزاحم وتخصيص سيارة إسعاف مجهزة بالأدوية والأجهزة والأطقم الطبية أمام كل لجنة لمواجهة أي حالات طارئة.

وأشار إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز (15) مركزاً انتخابياً و(18) لجنة فرعيه وتستقبل اللجان الانتخابية (89747)ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.