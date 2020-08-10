شكرا لقرائتكم خبر عن دفن اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد صلاة المغرب.. وصلاة الجنازة في المقابر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الأنفلونسر علي غزلان، ، الإثنين، عن عمر يناهز الـ25 عامًا، بعد إصابته بجلطة في المخ، إن دفن اليوتيوبر مصطفى حفناوي، الذي وافته المنية، سيكون بعد صلادة المغرب في القبابات بعد مركز الصف بمقابر العائلة.

وأضاف غزلان أن صلاة الجنازة في المقابر، وذلك امتثالًا لتعليمات رئاسة الوزراء بمنع التجمعات ضمن الإجرءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن مصطفى حفناوي قد توفي بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، باحد المستشفيات الخاصة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على إثرها في المستشفى منذ أيام.

وتصدر حفناوى محركات البحث ومواقع التواصل، بعد إعلان إصابته بجلطة في المخ، أدت لضمور في الجانب الأيسر من المخ، مشيرا لوجود اشتباه في شلل نصفي.