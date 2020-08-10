شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: عقد لجنة قيد تحت التمرين عقب انتهاء «المشتغلين» مباشرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خالد ميري، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، الاثنين، أنه سيتم عقد لجنة القيد لجدول تحت التمرين عقب انتهاء لجنة المشغلين، معربًا عن تقديره لظروف شباب الصحفيين جيدًا.

وأوضح «ميري» أن مجلس النقابة سيبحث مصير الصحف الصادر لها قرار بتحديد موقف للتكويد قبل انعقاد اللجنة القادمة، وذلك خلال اجتماع مجلس النقابة. وكانت نقابة الصحفيين فتحت من قبل باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين خلال الفترة من 11 إلى 25 يوليو الماضي، حيث سيتقدم الصحفي بالأوراق المطلوبة وهى خطاب المؤسسة وبرنت التأمينات وصورة الكارنيه.

يذكر أن الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين، أكد من قبل أنه تلقى خطابًا من إحدى الشركات للمستلزمات الطبية، بتخصيص 12 ألف قناع وجه طبي جراحي كهدية لأعضاء نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، تقديرًا من الشركة لدور وجهود الصحفيين الكبيرة التي يبذلونها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وإيمانًا من الشركة بالقيام بدورها الاجتماعي تجاه الدولة ومؤسساتها المتمثلة في نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، اللتين تبذلان جهودًا غير عادية خلال الأزمة.