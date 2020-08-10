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شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الخير»: 5 آلاف كرتونة تحمل مواد غذائية مساعدات عاجلة للبنان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك العشرات من الشباب المصري في تعبيئة مواد الإغاثةً التي أعلنت مؤسسة مصر الخير عن تقديمها لأهالي لبنان، والتي تتضمن 5 آلاف كرتونة مواد غذائية والمقرر إرسالها ضمن المساعدات المرسلة بالطائرة المصرية يوم الأربعاء المقبل إلى الشعب اللبناني.
يأتي ذلك في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية في ظل الأزمة التي تمر بها حاليًا.
وقال المهندس أحمد علي، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إن مشاركة الشباب في تعبئة مواد الإغاثة انطلاقًا من الدور المصري الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التي تلم بها ومشاركة من المجتمع المدني المصري وحرصه على تقديم يد العون لدولة لبنان الشقيقة والتضامن مع الأشقاء من شعب لبنان في أوقات المحن والأزمات.
وأضاف أن مؤسسة مصر الخير أعلنت المشاركة في إرسال مساعدات إغاثية عاجلة وهي عبارة عن 50 طن من مواد الغذائية الشاملة لتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم، حيث تشارك بيها موسسة مصر الخير كجزء من حملات الإغاثة للدولة المصرية التي تنقلها طائرات الجسر الجوي المصري إلى بيروت والمحملة بأطنان من كافة المواد الإغاثية والطبية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بأن لجنة الاغاثة في مؤسسة مصر الخير رفعت درجة استعدادها للقصوي للتحرك السريع مع الدولة المصرية للمشاركة في تجهيز طائرات الإغاثة المصرية من خلال توفير المواد الغذائية العاجلة، موضحًا أن ذلك يأتي تأكيدًا من المسؤولية المجتمعية الإنسانية لمؤسسة مصر الخير داخل مصر وخارجها.
وأشار إلى أن المؤسسة سوف تستمر في تقديم يد العون لكل محتاج، تأكيدًا لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع تجاه أهالينا في دولة لبنان.
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