شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف السويس»: وصول 2 طن لحوم لتوزيعها على المناطق الأشد احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ ماجد راضي فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، الاثنين، وصول ٢ طن لحوم لصكوك الأضاحي لمديرية أوقاف السويس، بحضور الشيخ محمد إبراهيم بستان، من التفتيش العام بوزارة الأوقاف، وذلك لتوزيعها على الأسر الأشد احتياجًا من الفقراء والأرامل والأيتام، خصصها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقال «راضي» إن ذلك من باب المشاركة الاجتماعية، تحت رعاية وزير الأوقاف ومشاركة منه لأهالي السويس.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف أنه قد تم تشكل لجنة رفيعة المستوى برئاسته، وعضوية مجموعة من قيادات مديرية أوقاف السويس لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأشد احتياجًا في جميع أحياء المحافظة بالتنسيق مع المحافظ وسكرتير عام المحافظة، ومراعاة المناطق الأشد احتياجًا والنائية في جميع أحياء المحافظة.

وشدد في تعليماته للجنة المشكلة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا، سائلا الله أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.