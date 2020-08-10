شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من «الأعلى للجامعات» تتفقد اختبارات القدرات بـ4 كليات بجامعة الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت لجنة متابعة بالمجلس الأعلى للجامعات، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمقار لجان اختبارات القدرات بجامعة الإسكندرية بكليات التربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية بنات، والتربية النوعية، وكلية الفنون الجميلة، للاطمئنان على سير الاختبارات، والتي تستمر حتى يوم ٢٠ أغسطس الجاري، والتقدم يتم على موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالي على الرابط التالي www.tansik.egypt.gov.eg وذلك على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالكليات، وبالنسبة لطلاب الدور الثاني فتتاح لهم أيضاً التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

وأكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، على انتظام اختبارات القدرات بالكليات الأربعة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من قياس الحرارة للطلاب وارتداء الكمامات، وتوفير المطهرات ووسائل التعقيم، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي أثناء الاختبارات.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المختصين بالإشراف على الاختبارات، بالتواجد اليومي داخل مقار لجان الإختبارات، وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب، وتوجيه الإرشادات اللازمة لهم، والعمل على توفير كافة سبل الدعم والرعاية خلال أدائهم الاختبارات والتيسير عليهم وتذليل العقبات التي تواجههم.

رافق اللجنة الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، والدكتورة هدى شبل مدير عام إدارة الوحدات العلاجية، والدكتورة هبة جلال عضو مركز القياس والتقويم بالجامعة، وتجرى اختبارات القدرات بهذه الكليات يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا. وتصحح النتائج يوميا وترسل الكترونيا للمجلس الأعلى للجامعات.

وفد من المجلس الاعلى للجامعات يتفقد اختبارات القدرات فى جامعة الاسكندرية

وفد من المجلس الاعلى للجامعات يتفقد اختبارات القدرات فى جامعة الاسكندرية

وفد من المجلس الاعلى للجامعات يتفقد اختبارات القدرات فى جامعة الاسكندرية

وفد من المجلس الاعلى للجامعات يتفقد اختبارات القدرات فى جامعة الاسكندرية