شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير مقرات لجان انتخابات مجلس الشيوخ ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الوحدات المحلية بمراكز وقرى محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، أعمال تطهير وتعقيم مقرات اللجان الإنتخابية وتأهيلها وتجهيزها بكافة الوسائل والإمكانيات، لراحة الناخبين والمشرفين على العملية الإنتخابية، في أول أيام التصويت بإنتخابات مجلس الشيوخ 2020م، غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة يقتصر على الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة للعملية الانتخابية من حيث تجهيز المقرات الإنتخابية واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة، وهو ما سينعكس على إتاحة الفرص المتساوية أمام المتنافسين دون التدخل أوالتأثير على ارادة الناخبين أو توجيههم للتصويت لمرشح على حساب مرشح ، مشيرا إلى أن المحافظة قد أتمت خطتها في هذا الشأن والتي ترتكز على محورين أساسين وهما توفير التجهيزات والتسهيلات اللازمة لخروج عملية التصويت بالشكل اللائق، بالإضافة إلى الجانب التوعوي للمواطنين بأهمية المشاركة الايجابية في عملية التصويت باعتباره حق دستوري وواجب وطني.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية وإلغاء أجازات رؤساء المدن والقرى وتواجد كل مسئول بنطاق مركزه للتأكد من جاهزية المقار الإنتخابية، ورفع كفاءتها وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ، مشددًا على ضرورة توفير إنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين من الشمس وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التياعد الاجتماعي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وكَلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الإنتخابية علي مستوي كل منطقة وحي وقرية، مع التأكيد علي سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، موجهًا السكرتير العام بالمتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير باللجان بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم والوحدات المحلية، والانتهاء من تجهيز مقار اللجان الانتخابية والتأكيد على إستمرار أعمال النظافة بداخلها مع تواجد إدارة المدرسة، فضلاً تكليف مسؤولى القطاع الصحي بإعداد وتنفيذ خطة التأمين الطبي والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

يُذكر أن إجمالي عدد الناخبين "مليون و875 ألف و726مواطنًا" ممن لهم حق الاقتراع في 481 مركز انتخابي يضم 532 لجنة إنتخابية فرعية، بواقع 52 مركز انتخابي يضم 53 لجنة فرعية ببندر بني سويف، و 52 مركز إنتخابي يضم 58 لجنة بمركز بني سويف ، و مركز انتخابي واحد يضم 2 لجنة بشرق النيل مركز بني سويف، و30 مركز انتخابي يضم 56 لجنة بمركز ناصر، و61 مركز انتخابي يضم 61 لجنة بمركز سمسطا، و52 مركز انتخابي يضم 58 لجنة بمركز اهناسيا، و68 مركز انتخابي يضم 72 لجنة في مركز ببا، و100 مركز انتخابي يضم 100 لجنة بالفشن ، و 65 مركز انتخابي يضم 72 لجنة بالواسطى.

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