شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الاسماعيلية يؤكد على حيادية أجهزة ومسؤولي المحليات في انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على حياد جميع أجهزة المحليات ومسؤولي الوحدت المحلية لكل القرى والمدن والمراكز والأحياء، خلال عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وطالب المحافظ المواطنيين بالمشاركة في الاستحقاق الديموقراطي والإدلاء بصوتهم بكامل ارادتهم الحرة واختيار من يمثلهم من المرشحين.

وتفقد المحافظ عددا من لجان الانتخابات الخاصة بالعملية الانتخابية واطمأن على تجهيزات الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من كورونا.

وأضاف المحافظ أن إجمالي عدد المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة بكامل قطاعاتها 201 مركزا بإجمالي عدد 229 لجنة فرعية موزعة على المراكز والمدن والقرى التابعة لها والأحياء، وأن إجمالي عدد الناخبين على مستوى المحافظة 897 ألف و574 ناخب وناخبة.

كما وجه «بشارة» تعليمات إلى المدير العام لمديرية الصحة بضرورة تواجد الأطقم الطبية والطب الوقائي داخل جميع اللجان وتوفير المستلزمات الوقائية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والكشف الطبي على جميع المترددين على اللجان الانتخابية للحفاظ على مستوى الانخفاض في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومواجهة تداعيات المرض وتحقيق السلامة للمواطنين.

وأضاف أنه تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية على كافة المستويات، وتفعيل خطط الطوارئ بالتعاون مع مديرية الصحة وجميع المرافق «الإسعاف، المياه والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز»، فضلا عن متابعة أعمال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والتي تخص تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بمحيط وداخل اللجان، ومراجعة أعمدة الإنارة العامة وتجهيز أماكن انتظار للناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق التام فيما بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

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من ناحية أخرى أعلنت د ماجده هجرس رئيس جامعة قناة السويس تشكيل غرفة عمليات لتقديم الدعم اللازم وحث المواطنيين على المشاركة بالانتخابات.