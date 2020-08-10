شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى بيروت: مضاعفة الجسر الجوى إلى لبنان ليصل إلى 210 أطنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر علوى، سفير مصر لدى لبنان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارا بعد 24 ساعة من انفجار المرفأ، ووجه بتسيير الجسر الجوى المصرى إلى لبنان، لافتا إلى الانتقال لمرحلة أخرى تشمل وصول القمح إلى البلاد لتعويض دورة إنتاج الخبز التي تضررت بعد الانفجار. وأشار السفير المصرى فى مؤتمر صحفى عقب مقابلة رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، إلى أن المرحلة الأولى كانت عبارة عن إرسال مساعدات طبية ودواء وصلت إلى 56 طنا.

وأوضح أن الجسر الجوى تم مضاعفته 3 أضعاف ليصبح الحجم الإجمالى 210 أطنان تشمل مواد غذائية وقمح وبعض المواد الطبية.

فى وقت سابق، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تقديم المساعدات العاجلة لدولة لبنان، أقلعت الطائرة العسكرية الثالثة والمحملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمساعدات.