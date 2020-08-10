شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج في يومها الثانى.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "مكنتش متوقعة كمية الاستفسارات التى وردت لغرفة العمليات التى شكلتها الوزارة، ما يعكس اهتمام المصرى فى الخارج وتلبية نداء دولته".

وأكدت وزيرة الهجرة، أن غرفة العمليات بدأت عملها منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات تاريخ وموعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين فى الخارج، لافتة إلى أن هناك خطا مفتوحا مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لحل أى شكاوى والرد على استفسارات المصريين فى الخارج.

وتابعت الوزيرة: "نناشد المصريين فى الخارج بسرعة إرسال المظاريف لمكاتب البريد قبل انتهاء اليوم"، موضحة أن الوزارة سترفع لرئيس مجلس الوزراء تقييما شاملا لتجربة انتخابات الشيوخ بالخارج بالبريد السريع، موضحة أن الوزارة تلقت اليوم صورا للمصريين بالخارج أثناء توجههم لمكاتب البريد للمشاركة بانتخابات الشيوخ بالخارج .

Advertisements

ووجهت وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج قائلة :"بشكر كل الكيانات والجاليات المصرية بالخارج الذين يمثلون القوى الناعمة لمصر"، مضيفة :"نوافى الهيئة الوطنية للانتخايات بكافة الملاحظات والطلبات".

وتابعت :" رسالتى للمصريين فى الخارج بشكرهم على المشاركة والاهتمام وأؤكد لهم أن الدولة كانت حريصة بكل مؤسساتها لتوفير هذه الآلية الجديدة وهى البريد السريع رغم الظروف الصعبة".

ووفقا للقانون، لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق بالإدلاء بصوته واختيار المرشحين فى دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلي يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذى يتم أصداره خلال الايام القادمة.

ومن المقرر عدم إجراء عمليات التصويت للمصريين فى 4 دول خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وهى ليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال، وذلك نظرا لعدم استقرار الوضع الداخلى لهذه الدول.

الجدير بالذكر أن المستشار لاشين إبراهيم، أعلن عن إجراء تصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وتجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.