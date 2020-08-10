شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستضيف مباحثات بين رئيس النواب الليبي وسفير واشنطن لدى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى السفير الأمريكي لدى بلاده ريتشارد نورلاند، على هامش زيارة يجريها إلى مصر التقي خلالها مسئولين مصريين لبحث الحلول للأزمة الليبية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب ، حميد الصافي في بيان له اليوم إن الاجتماع ناقش الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قدما في العمل بمبادرة المستشار عقيلة صالح التي توجت بإعلان القاهرة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.



عقيلة صالح والسفير الأمريكي

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وأكد الصافي أنه تم الاتفاق على استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح لحين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار.

وأوضح السفير الأمريكي خلال اللقاء موقف بلاده من ضرورة وقف القتال في ليبيا وأن لا وجود لحل عسكري للأزمة.