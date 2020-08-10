شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تسلم المحاكم كمامات وأدوات تعقيم انتخابات الشيوخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة انتهت من تسليم 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، أمس الأحد، المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم الوقاية من جائحة فيروس كورونا، لاستخدمها أثناء عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

الكمامات والكحول المستخدم فى الانتخابات

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الايادي، وجميع هذه المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.

Advertisements

الكمامات والكحول المستخدم فى الانتخابات

وبدأ القضاة رؤساء اللجان الفرعية، على مدار اليوم الإثنين، في استلام الكمامات والقفازات اليدوية وزجاجات الكحول التي سيتم استخدامها في عمليات التصويت من المحاكم الابتدائية.

صرح بذلك المستشار أحمد عبد العزيز عامر رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.