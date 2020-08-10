ضبط 16400 كمامة مجهولة المصدر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية خلال حملاتهم لمكافحة جرائم الغش التجاري، من ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية، لحيازته 16400 كمامة غير مطابقة للاشتراطات الصحية ومجهولة المصدر. وأكدت تحريات ضباط مباحث التموين قيام صاحب مصنع بدائرة قسم شرطة العامرية أول غرب الإسكندرية، بتصنيع وبيع كمامات غير مطابقة للمواصفات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وبعد تقنين الإجراءات، تم تفتيش المصنع وضبط 16400 كمامة غير مطابقة للاشتراطات الصحية، قبل بيعها والتداول بالأسواق.. وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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