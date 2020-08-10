بقيمة مليون و60 ألف جنيه.. سقوط 3 أشخاص بـ16 ألف قرص مخدر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم قرابة 16 ألف قرص مخدر بقصد الإتجار.

وأسفرت جهود الحملات عقب تقنين الإجراءات، من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزتهما (عدد 13000 قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

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كما تم ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته (2800 قرص مخدر لعقاقير "باركينول – أموتريل – كالميبام" - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالي (1060000 - مليون وستون ألف جنيه) تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.