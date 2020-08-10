القبض على عامل بحوزته 13 تذكرة هيروين في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبط الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص، بحوزته 13 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، بمحافظة أسيوط.
كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط، أفادت بقيام (عامل - مقيم بدائرة القسم ) بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق دائرة القسم، وبحوزته (عدد 13 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر - مبلغ مالي)، حال مزاولة نشاطه الإجرامي بذات الناحية.
عقب تقنين الاجراءات تم استهدافه، وضبطه وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.
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