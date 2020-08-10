عن طريق الخطأ.. ضبط المتهم بقتل صديقه في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزراء الداخلية، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة عامل بمحافظة الشرقية.

كان مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، تلقى بلاغا من (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس ) بعثوره على جُثة (نجله "عامل") بمنزل ملكه - كائن بذات القرية محل إقامته (تحت الإنشاء) مجاور للزارعات.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة مديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ("نجار" صديق المجنى - مُقيم بذات الناحية).

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه بتاريخ الواقعة تقابل مع المجني عليه وتوجها لمقابلة (سائق مركبة توك توك - مُقيم بذات الناحية)، وتحصلا منه على بندقية خرطوش بغرض التصرف فيها بالبيع.

وعقب ذلك توجها إلى المنزل محل العثور على الجثة، وحال عبثه بالبندقية انطلق منها عياراً فأحدث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته فتوجه إلى شقيق سائق التوك توك (مالك محل بقالة) وسلمه السلاح لإعادته لشقيقه، وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء باعترافات المتهم، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.