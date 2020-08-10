ضبط 22 متهمًا بحوزتهم 34 سلاح ناري في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجهت أجهزة وزارة الداخلية عدة حملات أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما ملاحقة وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. استهدفت الحملات دوائر مراكز شرطة (ديروط، القوصية، منفلوط، أسيوط، أبوتيج، صدفا، الغنايم، ساحل سليم، الفتح) وكذا قسم أبوتيج، أسفرت جهودها عن ضبط (34) قطعة سلاح ناري عبارة عن (10 بنادق آلية -8 بنادق خرطوش – 16 فرد محلي الصنع – 32 طلقة نارية مختلفة الأعيرة) بحوزة (22) متهمًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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