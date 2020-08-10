بتعاملات 1.5 مليون جنيه.. ضبط سائق لقيامه بالاشتراك مع آخر للإتجار بالنقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل خارج البلاد في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بمحافظة سوهاج.
كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، أفادت بقيام كلٍ من (حاصل على دبلوم تجاره -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج "متواجد حاليا بإحدى الدول العربية"، سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثاني من خلال حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت (مليون و500 ألف جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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