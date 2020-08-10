مصر | تفاصيل جديدة في واقعة سرقة فيلا الخطيب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة في واقعة سرقة فيلا الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاصيل جديدة كشفها قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، بمنطقة حي الأشجار بمدينة 6 أكتوبر.

بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة 6 أكتوبر بلاغًا من نجلة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بتعرض الفيلا الخاصة بهم بمنطقة حي الأشجار للسرقة أثناء سفرهم.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبفحص مكان الواقعة، وكانت أولى خطوات الفحص كشفت عن طريقة تسلل الجناة، إذ كسروا نافذة حديدية ودلفوا من خلالها إلى المنزل. وأثبتت المعاينة سرقة إكسسوارات حريمي "فالصو" تخص ابنة الخطيب وأجهزة كهربائية "ريسيفر" دون سرقة مبالغ مالية أو مشغولات ذهبية، الأمر الذي دلل عليه مصدر أمني معلقا "المسروقات بسيطة، ".

وبعد فحص كاميرات المراقبة الموجودة في الفيلا والمنازل المجاورة لها لتحديد مرتكبي الواقعة، تمكنت قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالجيزة، في أقل من 48 ساعة، من تحديد مرتكبي الواقعة كل من جنايني بحي الأشجار 24 عاما، ونجل خال الأول جنايني 33 عاما مقيمان بكرفان العمال بحي الأشجار، نجل خال آخر، ونجل عم الثاني عامل 33 عاما مقيم في المعصرة بالقاهرة.

وعقب تقنين الاوضاع، تمكنت الأجهزة الامنية من ضبطهم بمحل سكنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المسروقات،والتي قاموا بالتخلص منها داخل صندوق لقمامة عندهم علمهم انها " فالصو" وتم إعادتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.