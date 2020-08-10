مصر | تأجيل محاكمة ربة منزل وعاطلين لاتهامهم بالسرقة بالإكراه في التبين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة ربة منزل وعاطلين لاتهامهم بالسرقة بالإكراه في التبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة كلًا من "ا.ع" ربة منزل، و"ع.ع" عاطل، و"ا.ع" عاطل، لاتهامهم بسرقة مبالغ نقدية بالإكرااه بمنطقة التبين لجلسة 8 سبتمبر المقبل، صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل والسيد حسن الشريف.

وكشف أمر إحالة المتهمين، بأنهم قاموا جميعًا بسرقة المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليه "محمد.ع" زوج المتهمة الأولى، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، فما أن ما ظفرا به المتهمين الأولي والثاني بمسكنه حتي انقضا عليه مقيدين حركته، ووجهت له المتهمة الأولي ضربة بصدره باستخدام سلاح أبيض " سكين"، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وخرت قواها فصار طيعا لهما صاغرًا لسطوهما، وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبلغ المالي المسروق، وفروا به مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث.