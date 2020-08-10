مصر | تحرير 5684 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تحرير 5684 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة عن ضبط 5684 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1944) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (376) مخالفة السير بدون تراخيص، (24) دراجة نارية مخالفة، (41) مخالفة موقف عشوائي، (74) مخالفة شروط الترخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.