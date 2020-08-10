أخبار مصر | أستاذ طب في أكسفورد يصدم العالم: مؤشرات على بقاء كورونا للأبد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أستاذ طب في أكسفورد يصدم العالم: مؤشرات على بقاء كورونا للأبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ البروفيسور جون بيل استاذ الطب بجامعة أوكسفورد بصريحاته بأن هناك مؤشرات على بقاء فيروس كورونا للأبد، وأن هناك دورات جديدة من صناعة اللقاحات.

من جهته، قال الدكتور أحمد سالمان، المصري الوحيد بفريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا: لا أحد يعلم فيروس كورونا باق للأبد أم لا، مشيرا بالفعل توجد مؤشرات على بقاء الفيروس ولكن لا يوجد إجابة قطعية وجازمة لهذا الاحتمال. وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، يوجد هناك دورات جديدة من صناعة اللقاح كما أن أي لقاح يتم إنتاجه الآن يتم العمل على تطويره بصورة أو بأخرى سواء لكونه أكثرفاعلية أو أرخص أو لسهولة تصنيعه وتخزينه. وعن توقعات المرحلة الثالثة من إنتاج اللقاح، قال انها مبنية على ما شاهدناه في المراحل السابقة ولكن هي توقعات لا يتم توقعها أو تأكيدها حتى انتهاء التجارب السريرية بشكل كامل، وعمل التحاليل الإحصائية المطلوبة وعرضها بصورة علمية لمعرفة نسبة الحماية. اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر Advertisements