أخبار مصر | أستاذ طب في أكسفورد يصدم العالم: مؤشرات على بقاء كورونا للأبد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أستاذ طب في أكسفورد يصدم العالم: مؤشرات على بقاء كورونا للأبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فاجأ البروفيسور جون بيل استاذ الطب بجامعة أوكسفورد بصريحاته بأن هناك مؤشرات على بقاء فيروس كورونا للأبد، وأن هناك دورات جديدة من صناعة اللقاحات.
من جهته، قال الدكتور أحمد سالمان، المصري الوحيد بفريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا: لا أحد يعلم فيروس كورونا باق للأبد أم لا، مشيرا بالفعل توجد مؤشرات على بقاء الفيروس ولكن لا يوجد إجابة قطعية وجازمة لهذا الاحتمال.
وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، يوجد هناك دورات جديدة من صناعة اللقاح كما أن أي لقاح يتم إنتاجه الآن يتم العمل على تطويره بصورة أو بأخرى سواء لكونه أكثرفاعلية أو أرخص أو لسهولة تصنيعه وتخزينه.
وعن توقعات المرحلة الثالثة من إنتاج اللقاح، قال انها مبنية على ما شاهدناه في المراحل السابقة ولكن هي توقعات لا يتم توقعها أو تأكيدها حتى انتهاء التجارب السريرية بشكل كامل، وعمل التحاليل الإحصائية المطلوبة وعرضها بصورة علمية لمعرفة نسبة الحماية.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 1006 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.