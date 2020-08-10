أخبار مصر | وزارة الهجرة تتابع عملية تصويت المصرين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الهجرة تتابع عملية تصويت المصرين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم ‏الاثنين، أن الغرفة التي أعدتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصل متابعة عملية التصويت انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني والأخير من أيام التصويت، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج أمس الأحد في 124 دولة حول العالم وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الاثنين بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، على أن يتم التصويت عبر آلية البريد السريع لأول مرة؛ وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.

في السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حرصت على توضيح الإجراءات وآليات المشاركة للمصريين بالخارج، بدءًا من إتاحة التسجيل بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وحتى حملات التوعية بكيفية الاختيار من بين الفردي والقوائم وآليات إرسال المشاركات إلى مقار البعثات الدبلوماسية.

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وقالت الوزيرة إن اعتماد آلية البريد السريع لمشاركة المصريين بالخارج يأتي ضمن ‏الإجراءات الاحتياطية لمنع تفاقم وباء كورونا المستجد حفاظا على صحة المصريين بالخارج، ‏مشيرة إلى أن عملية التصويت عملية شخصية ولذلك على كل فرد من أفراد العائلة أن يرسل ‏المظروف الخاص به منفردًا دون أي إشارة توضح هوية المشارك، حتى يتسنى متابعة الفرز ‏وحصر الأصوات‎.‎

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن مشاركة ‏المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ في هذه النسخة إنما هو حق دستوري أصيل لكل مصري ‏بالخارج، مضيفة أن العملية التصويتية تتم عبر البريد السريع فقط، في تجربة تحدث لأول مرة، ‏وهو ما يتم تقييمه من جانب وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية‎.‎

وحول الاستفسارات التي تلقتها غرفة متابعة الانتخابات، فتمثلت في مدى إمكانية مد التصويت ليوم آخر؛ نظرا لإغلاق عدد كبير من مكاتب البريد في يوم الأحد وخصوصًا أوروبا، وما هي المستندات المطلوبة في عملية التصويت، وعدد المرشحين الذين سيتم اختيارهم في قائمة النظام الفردي، وما مدى إمكانية السماح للمواطن المقام ضده دعوى قضائية صدر بها حكم قضائي نهائي.

كما تلقت الغرفة استفسارات حول مدى إمكانية إرسال بطاقات الانتخاب لكافة أفراد الأسرة في مظروف واحد، وما مدى إمكانية تسليم الناخب أوراق الانتخاب في السفارات بدلا من البريد السريع.