أخبار مصر | غدا.. تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية بأمريكا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية بأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر الأطباء، إجراء عملية جراحية للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة صباحًا، بتوقيت نيويورك، بمستشفى برسبيترين نيويورك، في ولاية نيويورك بأمريكا.

وعلمت مصادرنا، أن العملية ستستغرق 6 ساعات تقريبًا، وسيستمر المستشار، في إقامته بالمستشفى حتى تمام الشفاء.