أخبار مصر | عضو فريق "أكسفورد" يكشف الكمية التي صنعت من لقاح كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو فريق "أكسفورد" يكشف الكمية التي صنعت من لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور أحمد سالمان، المصري الوحيد بفريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، الكمية التي صنعت من لقاح كورونا المنتظر قائلًا: بدأ التصنيع بالفعل بـ30 مليون جرعة تكون جاهزة في سبتمبر القادم.

وأضاف في تصريح إلى "الخليج 365"، أن لم يتم استخدامها حتى الآن، إلى أن يثبت اللقاح فاعليته ويعتمد بانتهاء التجارب السريرية من المرحلة الثالثة في نفس التوقيت بنهاية سبتمبر القادم، وهذا عدد قليل جدا مقارنة بالمطلوب، وسوف يتم التصنيع فيما بعد على نطاق أوسع بمجرد اعتماد اللقاح بشكل رسمي.

وعن حجم التعاقدات التي تم إبرامها على لقاح أكسفورد، قال: إن ما تم التعاقد عليه رسميا حتى الآن 30 مليون جرعة تكون جاهزة للاستخدام بنهاية 2020 بداية 2021، مقسمة بين أمريكا وإنجلترا، إلى جانب 400 مليون جرعة مقسمين بين 4 دول أوربية في نفس الفترة وذلك لقدرة هذه الدول على التصنيع بنفسها وهم (ألمانيا، فرنسا، هولندا، إيطاليا).

وأشار، إلى أنه تم التعاقد مع شركة "أسترازينيكا" لتصنيع 2 مليار جرعة خلال عامين من الأن خلال دورات مختلفة من الإنتاج بعد هذه الفترة، كما أن معهد الوصل الهندي تعاقد وأخذ حق التصنيع من "أسترازينيكا" لأنه من أكبر الأماكن المصنعة للقاحات على مستوى العالم وسيقوم بتصنيع 400 مليون جرعة بمجرد اعتماد اللقاح وخلال عامين ينتج 2 مليار جرعة.

وذكر أن الدول التي تتعاقد على أخذ حق التصنيع تنتج اللقاح بصورة أسرع بكثير مقارنة بالدول التي تنتظر التعاقد على شراء اللقاح، وذلك لأن أول دورة من إنتاج اللقاح تكون للاستخدام المحلي ثم يتم الإنتاج للتصدير وإعطائه لدول أخرى.