أخبار مصر | الحرمان من راتب 3 أشهر للموظف المخالف للإجراءات الاحترازية بالسعودية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الحرمان من راتب 3 أشهر للموظف المخالف للإجراءات الاحترازية بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب العمالي بالرياض، لفت فيه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، حددت 12 مخالفة للموظفين في جميع المراتب في القطاعات المختلفة، تبدأ بالإنذار ثم اللوم ثم الغرامة التي تصل إلى راتب 3 أشهر ثم الحرمان من العلاوة الدورية.
وأوضح أن هذه الأنظمة التي وضعتها "الموارد البشرية" جاءت تحت مسمى وثيقة المخالفات الإدارية للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس (كوفيد- 19) بدأت في تطبيقها فعلياً، مؤكدة أنه سيتم ضبط وإحالة المخالفة للجهات الأمنية لإيقاع الجزاء النظامي الآخر وهو تغريمهم مبلغ 1000 ريال عن كل مخالفة ، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة.
وتضمنت إقامة التجمعات والمعايدات والفعاليات، والانتقال بين مناطق العمل المختلفة دون تطهير اليدين، والمصافحة، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي بين الموظفين (متر ونصف المتر)، وعدم الالتزام بقياس درجة الحرارة عند الدخول لمقر العمل، وعدم الالتزام بالملصقات الأرضية لبيان المسافة الآمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار عند المداخل والمخارج، عدم ارتداء كمامات الوجه القماشية أو ما يغطي الوجه والأنف عند دخول مقر العمل أو عدم استخدامها طوال فترة وجود الموظف في الأماكن العامة في مقر العمل.
كما تضمنت عدم استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات، واستقبال الزوار أو المراجعين دون موعد مسبق، وعدم الصلاة على السجادة الشخصية أو عدم ارتداء الكمامة القماشية أو ما يغطي الأنف والفم خلال صلاة الجماعة أو عدم مراعاة ترك مسافة آمنة بين المصلين، وعدم الالتزام بالعزل الصحي، والحضور لمقر العمل في ظل وجود اشتباه بالإصابة أو في حال وجود عارض من أعراض كورونا.
خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.