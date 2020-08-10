أخبار مصر | تمديد فترة تخفيض رسوم استخراج تصريح العمل داخل القطاع الزراعي بالأردن

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بعمان، لفت فيه إلي أن وزارة العمل الأردنية قررت تمديد فترة تخفيض رسوم استخراج تصريح العمل داخل القطاع الزراعي بمقدار 200 دينار عن كل تصريح خلال الفترة من أول أغسطس وحتي 30 سبتمبر المقبل ، بهدف تنظيم سوق العمل الداخلي والتخفيف على أصحاب العمل والعمالة الوافدة.

وأضاف أن وزير العمل الأردني قرر تخفيض قيمة غرامة التأخير داخل القطاع الزراعي في حالة تجديد تصريح العمل أو إصدار تصريح عمل تغيير صاحب العمل للعمالة الوافدة لتصبح الغرامة 100 دينار بدلا من 200 دينار ، وذلك عن كل تصريح خلال الفترة المشار إليها.وكشف الملحق العمالي طلعت السيد أن هذه القرارات تعتبر ذات أثر إيجابي على العمالة المصرية، وخاصة أن نسبة كبيرة منها تتركز بالقطاع الزراعي حيث ستستفيد شريحة كبيرة من تلك التخفيضات.

خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.