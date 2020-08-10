أخبار مصر | اتفاقية تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اتفاقية تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتور "طلال أبو غزالة "رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع عــــــقـــــــد التصنيع المشترك لأجهزة التابلت واللاب توب وفقا لمعايير الجودة العالمية.

في هذا الصدد، أكد "التراس" علي خطة العربية للتصنيع لتنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعميق التصنيع المحلي وخفض الواردات لوسائل المنظومة التعليمية والتدريب والمعامل الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، معربا عن ترحيبه للتعاون مع شركة طلال أبو غزالة ومشيدا بقدراتها التصنيعية وخبراتها في مجال إنتاج أجهزة التابلت واللاب توب والصناعات الإلكترونية.

وأوضح "التراس" أنه تم الإتفاق علي الخطوات التنفيذية للشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة التعليمية والتابلت واللاب توب وانشاء معامل تدريبية ذكية، مشيرا أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات المؤسسات التعليمية والتدريبية داخل مصر، مع التوسع مستقبلا في أسواق التصدير للسوق الإفريقي والعربي بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

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وأضاف أن العربية للتصنيع تساهم في مكونات التصنيع بنسبة كبيرة علي أن تتعاظم نسبة المكون المحلي خلال السنوات المقبلة،مؤكدا أنها خطوة هامة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة أجهزة التابلت واللاب توب بمصر وللمنطقة العربية والإفريقية.

وأعرب "التراس" عن ثقته الكبيرة في الشباب المصري القادر علي استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة طاقاتها التصنيعية لتعزيز خطة الدولة لتطوير التعليم وفقا لأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة.

من جانبه، أشاد الدكتور" طلال أبو غزالة،بالهيئة العربية للتصنيع وما تتميز به من إمكانيات مُتقدمة تؤهلها لتوطين تكنولوجيا الصناعات الإلكترونية الحديثة والقابلة للتطوير والإبتكار معربا عن اعتزازه الكبير بالشراكة مع هذه المؤسسة المصرية الرسمية العريقة التي نعتز بتاريخها المصري العربي الوطني ويشرفنا ان تكون جميع قدراتنا المهنية والتقنية في خدمة مصر العرب.

كما أكدت الأستاذة "سمر اللباد" نائب رئيس مجموعة طلال أبو غزالة إستعداد المجموعة لنقل شتي أنواع التكنولوجيا الحديثة بالتعاون المشترك والشراكة مع العربية للتصنيع،مشيدة بدورها في تعميق نسب المكون المحلي بالصناعة المصرية وحرصها على توطين التكنولوجيا بشكل عام وإنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة في التوقيتات المطلوبة وفقا لمستويات الجودة العالمية.