أخبار مصر | القوى العاملة: صرف 2.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالأقصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: صرف 2.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر 293 شاباً بينهم شاباً من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن استخراج 824 شهادة قيد.

وقال الوزير : إن المديرية صرف 2 مليون و588 ألف جنيه منحاً لـ نحو 5 ألاف و176 عاملا غير منتظم المسجلين بالمديرية، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح عبده هاشم مدير المديرية أنه تم تلقي 17 شكوى عمالية خلال الشهر تم تسوية 4 شكاوى منهم وتبقي 13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم استخراج 85 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة لنحو 85 عاملا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 171 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد، وأسفر التفتيش عن تحرير 4 محاضر عمالية ومحضر سلامة وصحة مهنية آخر، وذلك من خلال مكاتب التفتيش العمالي ، فضلا عن مكاتب السلامة والصحة المهنية .

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وزير القوى العاملة: صرف 346 مليون جنيه لـ 299 ألف عامل بـ 3393 منشأة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج ، وأخري، والتى تصل إلى 346 مليون و 806 آلاف جنيه ، لنحو 299 ألفا و 530 عاملا يعملون فى 3393 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

ولفت الوزير إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام ) تم صرف 207 ملايين 657 ألف جنيه ، لـ 199 ألفا و924 عمال يعملون في 3195 منشأة.

أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ 76 ألفا و675 عاملا ، يعملون في 97 منشأة ، كما تم صرف 40 مليون و 447 جنيها لـ 22 ألفا و931 عاملا ، يعملون في 101 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد "سعفان" أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.