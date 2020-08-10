أخبار مصر | تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم تخفيض تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة، لدرجتتين في العام الدراسي الجديد.

وأعلن "راشد" نزول الدرجة من 240 إلى 238 كحد أدنى، بناءً على رغية أولياء الأمور.

وكان تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدد من اللجان الانتخابية، المقرر ان تستقبل الناخبين غدا الثلاثاء، للادلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشورى والتى تستمر يومى الثلاثاء والأربعاء.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين علي 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركز انتخابي بالمدارس ومراكز الشباب .

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وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ادلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية .

لافتا أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ مؤكدا علي توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والانارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

كما أكد المحافظ على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ حيث سيتم نشر 167 سيارة اسعاف مجهزة للتحرك فى أى وقت حسب الحاجة إليها .

ودعا محافظ الجيزة المواطنين بالمشاركة في العملية الإنتخابية لاستكمال مسيرة التنمية التي تحققت علي أرض مصر مؤكدا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

رافق المحافظ خلال الجولة، خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، وعدد من مسئولى المحافظة.