أخبار مصر | مدبولي يتابع خطوات إعادة هيكلة الوزارات والجهات التابعة لها

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدبولي يتابع خطوات إعادة هيكلة الوزارات والجهات التابعة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة خطوات إعادة هيكلة الوزارات والجهات التابعة، بحضور المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك في إطار عزم الحكومة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بهيكل مُختلف يضمن قيامها بالأعمال المكلفة بها بسرعة ودقة، مع تحقيق الرشادة في الإنفاق.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تقوم حاليًا بمراجعة جميع الوزارات والجهات التابعة لها، من حيث الأدوار والإختصاصات والهياكل التنظيمية، وبحث التشابك الحاصل بين بعضها، من أجل فض هذا التشابك، وضمان وجود اختصاصات واضحة ومحددة لكل وزارة ولكل جهة حكومية.
ووجه مدبولي، بضرورة أن تكون الهياكل التنظيمية بسيطة جدًا، ولا يتم التوسع في إنشاء التقسيمات الإدارية، الأمر الذي يؤدي إلى تضخم في الهياكل التنظيمية، مؤكدًا أن بساطة الهيكل التنظيمي تُمكن كل جهة من أداء أعمالها بشكل أفضل، وهذا أمر في غاية الأهمية ويعتبر توجها عالميا.
كما وجه رئيس الوزراء بمراجعة كافة الجهات الحكومية، ودراسة إمكانيات دمج التقسيمات والجهات ذات الأنشطة المتشابهة، بحيث يكون الهيكل التنظيمي أكثر تعبيرًا وواقعية، بما يساهم في تقديم خدمات أفضل وصنع سياسات عامة مستجيبة لاحتياجات المواطنين.
خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.