أخبار مصر | جولة تفقدية لوزير التعليم العالي بمقر مكتب التنسيق (صور)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جولة تفقدية لوزير التعليم العالي بمقر مكتب التنسيق (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صباح اليوم، بجولة تفقدية لمقر مكتب التنسيق الرئيسي الجديد بجامعة عين شمس.

وأكد الوزير على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأسرهم، وشدد على إتباع العاملين بالتنسيق لتعليمات التباعد الاجتماعي والتطهير وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية استلام الأوراق والطلبات والتعامل المباشر مع الطلاب وغيرها، وأشار الوزير إلى أن أعمال التنسيق تتم بشكل الكترونى بالكامل منذ سنوات وبنجاح، وهو ما يضمن سلامة الجميع، كما تم تجهيز مقر لاستقبال الطلاب المتقدمين للتنسيق بكل جامعة بحيث يتوجه كل طالب لأقرب جامعة لمقر سكنه، فى حالة وجود أى استفسارات أو طلبات.

كما أكد الوزير على أن مقر التنسيق الرئيسى فى أتم جاهزيته لاستقبال جميع الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وكذلك الشهادات المعادلة، وخلال جولته تفقد المكاتب والقاعات المخصصة لاستقبال الطلاب، واطمئن على توفير الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بالمكان، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم، مؤكدا على أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات، مشيدا بتفهمهم واستماعهم لمشاكل المواطنين والتحقيق فيها وتلبية طلباتهم، مؤكدا على تقدير الوزارة لما تمثله مرحلة دخول الجامعة من أهمية وخصوصية للأسرة المصرية.

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وأكد الوزير على أن الانتهاء من استعدادات التنسيق يأتى استكمالا للجهد الكبير الذى بذلته منظومة التعليم الجامعى بكل مؤسساتها فى إتمام العام الدراسى السابق بنجاح، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المسؤولة عن متابعة امتحانات الفرق النهائية بالمجلس الأعلى للجامعات، مازالت تتابع عن كثب مهمة اجتياز طلاب الفرق النهائية لامتحاناتهم والحصول على شهادات التخرج بنجاح، مشيرا إلى الدولة المصرية نجحت فى تجاوز أزمة كورونا فى مجال التعليم والتعليم العالى من خلال ضمان سير العملية التعليمية بما يحقق أهدافها ويحافظ على مصلحة الطلاب، مضيفا استمرار متابعة الجهود حتى الانتهاء من عملية التنسيق بالكامل، وحتى تسكين الطلاب بالمدن الجامعية وبدء العام الدراسى القادم.

وأشار الدكتور عبد الغفار إلى تجهيز خطة العام الدراسى الجديد والتى تعتمد على نظام التعليم الهجين لزيادة الاعتماد على التعليم عن بعد، ومراعاة التخصصات الدراسية التى تتطلب دراسة عملية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ٤.٨ مليار جنية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات وأن التداعيات التي نتجت عن جائحة الكورونا اكدت على اهمية الانتهاء من هذه الخطة فى أقرب وقت.

رافق الوزير خلال جولته د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ايمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات والدكتور حسام عبد الغفار امين المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي للوزارة الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق