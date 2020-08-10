شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: لم نرصد أية مخالفات في انتخابات «الشيوخ» بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، «إننا لم نرصد أية مخالفات تخص وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، في انتخابات مجلس الشيوخ التي تجري خارج مصر، وأن العملية تسير دون أدنى مشكلة».

وتواصل الغرفة التي أعدتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، الإثنين، آخر أيام التصويت.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج، أمس الأحد، في 124 دولة حول العالم وتستمر حتى التاسعة، مساء الإثنين، بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، على أن يتم التصويت عبر آلية البريد السريع لأول مرة؛ وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.