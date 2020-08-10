شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 238 درجة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول للثانوي العام للعام الدراسى ٢٠١٩ /٢٠٢٠ درجتين ليصبح ٢٣٨ درجة بدلًا من ٢٤٠ درجة.
وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم تخفيض الحد الأدني للقبول بالثانوية العام استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور، وبعد إجراء دراسة لأعداد الطلبة والفصول للحفاظ على المستوي العام لكثافات الفصول حتي لا تؤثر على سير العملية التعليمية.
يذكر أن المحافظ قد اعتمد من قبل التنسيق للتعليم الصناعى فقد تم تحديد 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم ث ص بنين و215 درجة لإمبابة الصناعية وطلعت حرب والجيزة الكهربية و220 درجة للعام و210 للإعداد المهنى و220 درجة للميدان الصناعية بنات والهرم بنات و220 درجة للجيزة ث ص بنات للعام و215 للمهنى و210 درجة لطهما ث ص بنين وأحمد رمضان الثانوية الصناعية بنين باطفيح ووردان ث ص والقبابات ث ص والحوامدية ث ص بنات والمنوات ث ص بنات واطفيح ث ص بنات وفصول نظامى ملحقة بالحوامدية تعليم مزدوج.
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