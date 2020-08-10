شكرا لقرائتكم خبر عن مدير العلوم الشرعية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد لجان امتحان القراءات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم العربية والشرعية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الإثنين، لجان امتحانات القراءات بمجمع معاهد سموحة للاطمئنان على سير الامتحانات.

رافق الشيخ خميس محمد، الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام إدارة الوعظ والدعوة، وعبده مخلوف مدير إدارة وسط التعليمية الأزهرية، وإسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، للاطمئنان على مستوى الامتحانات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

وخلال الجولة تم الاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمنهج المقرر، وعدم وجود شكوى للطلاب منه، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول اللجان، وتطهير وتعقيم اللجان بعد خروج الطلاب، وتهيئة المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، ومجابهة الغش بكافة صوره وأشكاله، حتى يحقق كل طالب ثمرة تعبه وجهده.

كما تم التشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان مع الطلاب أو العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، والتزام الجميع بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، حتي تخرج الامتحانات على أكمل وجه.

الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى للاسكندرية خلال تفقد لجان امتحانات القراءات

الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى للاسكندرية خلال تفقد لجان امتحانات القراءات

الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى للاسكندرية خلال تفقد لجان امتحانات القراءات