شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك الإسكندرية» تعلن تحصيل 3.5 مليار جنيه رسوم وضرائب خلال شهر يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، برئاسة حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، عن مشمول 12545 شهادة جمركية وارد نهائي لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة: «قمح، لحوم، ذرة، كيماويات، سكر، سيارات، قطع غيار»، والسلع الخاصة بجمرك الدخان خلال شهر يوليو الماضي.

وذكر تقرير رسمي للإدارة الإثنين، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية، خلال يوليو حوالي 683 مليون و153 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 2 مليار و874 مليون و72 ألف جنيه .

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 3153 بيان جمركي، بقيمة بلغت 3 مليار و482 مليون و271 ألف جنيه خلال شهر يوليو الماضي، معظم أصنافها من: «الأسمدة، والرخام، والأعلاف، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، بينما بلغت رسوم الصادر والرسوم الأخرى المُحصلة حوالي 2 مليون و738 ألف جنيه.