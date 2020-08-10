شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للحرارة الثلاثاء.. والقاهرة 34 والرطوبة 78 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، خفيفة إلى متوسطة (20% تقريبًا) على منطقة حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي. وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية. وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، فتكون على القاهرة والوجه البحري (78 – 32)، السواحل الشمالية (80 – 50)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (40 – 18). وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «34– 25»، الإسكندرية «31 – 24»، قنا «42- 26»، الأقصر «44– 28»، أسوان «44 – 29».