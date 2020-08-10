شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: سيتم رفع تقرير لرئيس الوزارء لتقيم تجربة التصويت بالخارج عبر البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن الوزارة سترفع تقريرا إلى رئيس الوزارء بعد انتهاء اليوم الثاني والأخير لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 لتقييم تجربة التصويت عبر البريد والاستفادة منها.

وأوضحت الوزيرة نبيلة مكرم - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين من داخل غرفة متابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ - أن إقرار آلية البريد السريع لمشاركة أبناء مصر بالخارج في الانتخابات تعد تجربة جديدة لابد من الإشادة بها، وتؤكد حرص الدولة المصرية على إعطاء المواطن بالخارج حقه الدستوري في التصويت بالانتخابات.

وتابعت الوزيرة أن الدولة المصرية كانت بإمكانها تأجيل الانتخابات نظرا لظروف جائحة "كورونا"، ولكنها حرصت من خلال آلية البريد السريع على إشراك المصريين بالخارج في هذا الاستحقاق.

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وأضافت أن كم الاستفسارات التي وصلت إلى غرفة متابعة التصويت تؤكد اهتمام أبناء مصر في الخارج بالمشاركة في هذه الانتخابات، منوهة بأن بعض الناخبين تداولوا صورهم من أمام مكاتب البريد في دول إقامتهم حاملين أعلام مصر لإعطاء هذه الصورة الوطنية.

وحول أكثر الدول التي ورد منها استفسارات، ردت السفيرة نبيلة مكرم بأن الوزارة تلقت استفسارات من كل أنحاء العالم وخاصة المنطقة العربية نظرا لوجود الكتلة التصويتية الأكبر بها.

وأكدت أن غرفة المتابعة بالوزارة تعمل على إرسال كافة الردود الممكنة على الاستفسارات الواردة إليها بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أن الكثير من الاستفسارات مازلت تدور حول إمكانية الذهاب إلى مقر البعثات المصرية نظرا لأن مكاتب البريد في بعض الدول الأجنبية كانت مغلقة يوم أمس الأحد (اليوم الأول في التصويت).

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة تلقت طلبات بمد فترة التصويت المصريين بالخارج ليوم اخر ، موضحة أن كل هذه الاقتراحات تحال إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

واختتمت الوزيرة قائلة : "إذا كان هناك مصري مقيم بالخارج متواجد في مصر حاليا فيمكنه التقدم ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر إلى لجنته للتصويت في الانتخابات مع المصريين بالداخل".

