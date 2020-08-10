شكرا لقرائتكم خبر عن بولا يعقوبيان نائبة جديدة فى البرلمان اللبنانى تنضم لقطار الاستقالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام لبنانية قبل قليل، بأن النائبة بولا يعقوبيان تقدمت باستقالتها من مجلس النواب، ليرتفع عدد الأعضاء المستقيلين من المجلس إلى 11 نائبا.، كانت وزيرة العدل ماري كلود نجم ، قدمت استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب، وتعتبر بذلك الاستقالة الثالثة لوزراء فى الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت.

فى غضون ذلك، ارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالتهم من مجلس النواب اللبناني إلى 10، بعد تقديم النائب هنري الحلو استقالته صباح اليوم الاثنين، جاء ذلك نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، وكان 9 من أعضاء مجلس النواب اللبناني أعلنوا التقدم باستقالتهم من البرلمان، يمثلون تكتلات نيابية مختلفة وآخرون مستقلون، وذلك على خلفية تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية.

وأعلن النائب نعمه إفرام (مستقل) وميشال معوض رئيس حركة الاستقلال وعضو تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر) وديما جمالي عضوة الكتلة النيابية لتيار المستقبل، الاستقالة من البرلمان.

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