شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: "جمعيتى" أضاف 6000 منفذ جديد.. وانتهاء المرحلة الثالثة الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مشروع "جمعيتى" من أهم المشروعات التى نفذتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن هذا المشروع ساهم فى إضافة 6000 منفذ بيع جديد للمنظومة إلى جانب 1300 منفذ بيع خاصة بشركات الجملة، مشيرا إلى أن الوزارة قد انتهت من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "جمعيتى" وتستهدف الانتهاء من المرحلة الثالثة منه قبل نهاية الشهر الجارى.

وكان المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، قد وجه التحية للدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتحارة الداخلية، لافتا إلى أن الوزارة بذلت جهودا محمودة لتوفير السلع الإستراتيجية خلال فترة جائحة فيروس كورونا لجميع المواطنين، لافتا إلى أنه لم يتم رصد غياب أو نقص فى أية سلعة استراتيجية من السلع التموينية خلال الأزمة رغم تسارع البعض على تخزين كميات كبيرة منها خشية نقصها من الأسواق.

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وقال سمير: "الدكتور على مصيلحى ليس بعيدا عن هذه اللجنة فهو أول من ترأسها بالفصل التشريعى الحالى قبل توليه حقيبة التموين والتجارة الداخلية، والجميع يعلم حجم الجهود التى أنجزها فى ظل جائحة فيروس كورونا لتوفير السلع رغم العادات الخاطئة لبعض المواطنين والذين قاموا بتخزين السلع خلال هذه الفترة الصعبة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيما ريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى 30 مارس 2020.