شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية: مصر مستعدة لاستقبال السياح مع احترام قواعد السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "سيافياجى" الإيطالية إن السياحة فى العالم تعود بشكل أكثر فأكثر إلى طبيعتها، وهناك العديد من الدول فى العالم اعادت فتح حدودها ووضعت قواعد السلامة المختلفة المفيدة لقضاء عطلات سلمية، والتى أولها مصر، أرض الاهرامات والعجائب، والتى تعتبر المفضلة لدى الإيطاليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من شركات الطيران فتحت خطوطها إلى مصر بشكل استثنائى لمصر، ومن بينها شركة WizzAir منخفضة التكلفة التى ستهبط من قاعدة ميلان مالبينسا فى الإسكندرية وبثلاث رحلات اسبوعيا اعتبارا من 17 سبتمبر المقبل.

ومع ذلك ، كما هو الحال بالنسبة لجميع البلدان ، حتى لقضاء الإجازات في مصر ، ولكن شددت الصحيفة انه من الضروري احترام بعض القواعد المفيدة لحماية المواطنين ، ولكن أيضًا للزوار، دعونا نرى ما هو عليه.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن المسافرين الذين وصلوا الى مصر فى الايام السابقة خضعوا للعديد من الاجراءات للتأكد من عدم الاصابة بفيروس كورونا.

ومن بين الإجراءات الاحترازية التى تتبعها مصر بمجرد الوصول الى المطارات، ارتداء الكمامة بشكل الزامى ، والحفاظ على التباعد الاجتماعى وفحص درجات الحرارة لجميع المسافرين، وهذا يطبق أيضا بمجرد الوصول الى الفنادق، التى يضاف اليها تشجيع الدفع الالكترونى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فى المطاعم فقد تم خفض قائمة الانتظار عند الحجر، وتوصى باستخدام الحجز عبر التطبيقات الإلكترونية أو التوصيل للمنازل، كما أن الشيشة لا تزال ممنوعة، وفقا للصحيفة الإيطالية.