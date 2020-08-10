شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية لتليفزيون الخليج 365.. تفاصيل انطلاق المرحلة الأول للتنسيق 22 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 تغطية خاصة جديدة، حول إعلان موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، من إعداد محمد الحناوى وتقديم نسرين فؤاد.

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، مكتب التنسيق المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقره الجديد في جامعة عين شمس، والذى تستضيفه لأول مرة فى تاريخها.

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وكشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، أنه من المرتقب انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق يوم 22 أغسطس الجارى بعد انتهاء اختبارات القدرات.

وأكد الوزير خلال جولته على الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الطلاب الكمامة قبل دخول مكتب التنسيق، وقال أنه لا داعى للطالب للحضور لمكتب التنسيق، لتوافر التسجيل إليكترونيا، مع استثناء الطلاب الذين لم يتوفر لهم أى وسيلة اليكترونية وطالبهم بالتوجه لأقرب جامعة.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول آخر تطورات تنسيق الجامعات استضافت التغطية الخاصة لتليفزيون الخليج 365 ، الزميل محمود راغب الصحفى المتخصص بشئون التعليم باليوم السابع والذى كان حاضرا لجولة وزير التعليم العالى بمكتب التنسيق المركزى بجامعة عين شمس.

وخلال اللقاء أكد راغب فى تصريحات لتيفزيون الخليج 365، أن زيارة الوزير لمكتب التنسيق هى أول زيارة من فتح باب التسجيل على موقع التنسيق بالوزارات ، متحدثا عن تفاصيل وكواليس جولة الوزير في مكتب التنسيق ولقرار الأهم النهارده بإعلان 22 أغسطس موعدا لفتح باب المرحلة الأولى من التنسيق، وهل في مؤشرات رسمية للمرحلة حتى الان، وأبرز شكاوى الطلاب أو استفساراتهم خلال الفترة الماضية من التسجيل على موقع مكتب التنسيق. أو حتى أسباب توافدهم على مقر المكتب رغم توافر التسجيل إلكترونيا وازاى تم التعامل معاها من قبل الوزارة.