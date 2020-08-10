شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا بجميع مستشفيات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان استقبال الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها بالفيروس بجميع المستشفيات التابعة للوزارة، ومن ثم تشخيصها وفرزها، مشيرة إلى أنه يتم صرف العلاج المنزلى للحالات البسيطة والمتوسطة إكلينيكيًا من المصابين بفيروس كورونا، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية إلى المستشفيات المخصصة للعزل.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يتم التنسيق بين جميع المستشفيات، وغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة، والإسعاف، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لإحالة الحالات وفق نظام مميكن، للتيسير على المرضى، وسرعة الاستجابة لهم، وضمان تقديم أفضل خدمة طبية لهم.

وقد كسرت مصر حاجز ال5000 آلاف وفاة بفيروس كورونا بعدما سجلت وزارة الصحة 5009 حالة وفاة بمستشفيات العزل علي مستوى الجمهورية لترتفع نسب الوفيات بالفيروس ل 5.2 % . Advertisements

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،عقدت اجتماعًا، بمديري مستشفشات الحميات بجميع محافظات الجمهورية، عبر تقنية "الكونفرانس كول"، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

ووجهت الوزيرة الشكر لمديرى مستشفيات الحميات بجميع محافظات الجمهورية، والعاملين بالقطاع الصحي، على ما يبذلونه من جهد لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مما كان له أثرًا إيجابيًا في مواجهة الفيروس وانخفاض أعداد المصابين والوفيات، مؤكدة أنهم مثالاً يحتذى به، لافتة إلى إشادات القيادة السياسية بالقوى البشرية والأطقم الطبية العاملة بالقطاع الصحي في مصر.

واطمأنت على سير العمل بمستشفيات الحميات بجميع محافظات الجمهورية، كما راجعت بروتوكولات التشخيص والعلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد، وبروتوكولات مكافحة العدوى، مشددة على ضرورة التزام جميع الفرق الطبية بالبروتوكولات المحدثة في هذا الشأن، كما اطمأنت على توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات.