شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق 22 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الكترونى لـ " الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها إعلان وزير التعليم العالى انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق 22 أغسطس.

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أنه من المرتقب انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق يوم 22 أغسطس الجارى بعد انتهاء اختبارات القدرات.



وأضاف وزير التعليم العالى، خلال جولته بمكتب التنسيق المركزى لوزارة التعليم العالى بجامعة عين شمس، أنه يتم التأكيد على التباعد الاجتماعى وارتداء الطلاب الكمامة قبل دخول مكتب التنسيق.





وزير خارجية ليبيا: ندرس ترسيم الحدود مع دول الجوار ولن نستسلم لبلطجة تركيا

قال عبد الهادى الحويج وزير الخارجية الليبي في الحكومة المؤقتة، إن ليبيا على بداية مسلسل مفاوضات لترسيم الحدود وقضايا أخرى، مشيرًا إلى رغبته في الذهاب بهذا الاتجاه وكل ما يصب في صالح الأزمة الليبية، وفق المادة 74 من قانون البحار، وما يتعلق بحسن الجوار.

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء البورصة السلعية هو مزيدا من الشفافية والإفصاح فى عملية طرح السلع وبيعها، مُشيرا إلى أن تلك الخطوة تُعد نقلة فى مفهوم التجارة الداخلية، مؤكدا أن عدم الإفصاح وغياب الشفافية والمعلومات الدقيقة هو السبب الرئيسى فى تباين أسعار السلع من مكان لآخر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيما ريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى 30 مارس 2020.





الحكومة: استثمارات بـ86.2 مليون جنيه فى 5قرى بمطروح ضمن مبادرة "حياة كريمة"

ابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" بمحافظة مطروح.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام كافة أجهزة الدولة بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة مواطنى القرى الأكثر احتياجا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الاطار.









محافظ الجيزة يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام لـ238 درجة بدلا من 240

أعلن اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، النزول بتنسيق القبول بمدارس الثانوى العام، لـ 238 درجة كحد ادنى، بدلا من 240 درجة وذلك بناء على رغبة اولياء الأمور.

واضاف محافظ الجيزة ل الخليج 365، أن المحافظة ستتمكن من توفير اماكن للطلاب فى المدارس مهنئا الطلاب بنزول التنسيق.

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وكان تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدد من اللجان الانتخابية، المقرر ان تستقبل الناخبين غدا الثلاثاء، للادلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشورى والتى تستمر يومى الثلاثاء والأربعاء.



ملف سد النهضة والحرب فى ليبيا على مائدة مجلس الأمن خلال أغسطسأفاد مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، أنه خلال خطة عمله لشهر أغسطس الجارى برئاسة أندونيسيا سيراقب التطورات في بوروندي وإيران وليبيا وميانمار والسودان، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى، ويمكن إضافة اجتماعات إضافية حسب الحاجة. ملف سد النهضة والحرب فى ليبيا على مائدة مجلس الأمن خلال أغسطسأفاد مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، أنه خلال خطة عمله لشهر أغسطس الجارى برئاسة أندونيسيا سيراقب التطورات في بوروندي وإيران وليبيا وميانمار والسودان، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى، ويمكن إضافة اجتماعات إضافية حسب الحاجة.



الإسكان: الانتهاء من تنفيذ مرافق العاصمة الإدارية نهاية سبتمبر المقبل الإسكان: الانتهاء من تنفيذ مرافق العاصمة الإدارية نهاية سبتمبر المقبل

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل مشروعات (مياه الشرب - الصرف الصحي - الري)، وذلك بحضور مسئولى المرافق، والقائمين على تنفيذ تلك المشروعات، مؤكداً ضرورة وضع البرامج الزمنية اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة أولى قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.



وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه جارٍ إسناد تنفيذ مشروع إانشاء محطة تنقية مياه الشرب والخطوط الناقلة للمياه العكرة ومحطات الرفع، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لكبري الشركات المتخصصة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه تم إمداد العاصمة الإدارية الجديدة بخطوط مياه من محطتى تنقية مياه العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة، بطاقة اجمالية حوالي 225 ألف م3/يوم، لتلبية المتطلبات الحالية للمدينة خلال مرحلتى الإنشاءات وبدء انتقال السكان والجهات الحكومية للعاصمة، ولتكون تلك الخطوط بدائل استراتيجية مستقبلية تخدم العاصمة بجانب محطة التنقية المقرر البدء في تنفيذها والجارى إسنادها حالياً.





وصول الطائرة الثالثة من الجسر الجوى الإغاثى المصرى إلى لبنان

وصلت صباح ، اليوم الاثنين، إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) طائرة الشحن العملاقة الثالثة ضمن الجسر الجوي الإغاثي المصري الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرساله دعما للبنان ومساندة له، في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها العاصمة اللبنانية جراء انفجار ميناء بيروت البحري قبل نحو أسبوع.



وتحمل الطائرة الثالثة من الجسر الجوى الإغاثي المصري، 14 طنا من الأدوية الضرورية لصالح وزارة الصحة اللبنانية إلى جانب الدقيق اللازم لتعويض فقد لبنان مخزونه الاستراتيجي جراء انهيار وتلف صوامع التخزين المركزية داخل الميناء البحري.



القوات المسلحة تستعد لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالتعاون مع الداخليةفى إطار إستعدادات القوات المسلحة لتأمين إنتخابات مجلس الشيوخ 2020، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة في تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، انطلاقا من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصرى . القوات المسلحة تستعد لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالتعاون مع الداخليةفى إطار إستعدادات القوات المسلحة لتأمين إنتخابات مجلس الشيوخ 2020، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة في تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، انطلاقا من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصرى .





بدء التحقيق بانفجار مرفأ بيروت بالاستماع إلى مدير عام جهاز أمن الدولة

بدأ القاضي اللبناني خوري باشر جلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، واستمع إلى مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في قصر العدل في بيروت، بحسب الوكالة الوطنية، فى غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن:" واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان ودعم مالى".

وكان البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يدعو لبنان لتحقيق كامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وشهدت بيروت عصر يوم الثلاثاء الماضى، انفجارا كبيرا داخل المرفأ بسبب وجود نترات الأمونيوم، حيث انفجرت بشكل كبير وأدت إلى وفاة أكثر من 150 شخصا وإصابة أكثر من 5 آلاف، وفيما تم تشريد الالآف بسبب هذا الحادث المروع الذى هز أرجاء العاصمة اللبنانية.



وزيرة الصحة: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات كاف وزيرة الصحة: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات كاف

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، بمديري مستشفشات الحميات بجميع محافظات الجمهورية، عبر تقنية "الكونفرانس كول"، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وفي بداية الاجتماع، وجهت الوزيرة الشكر لمديري مستشفيات الحميات بجميع محافظات الجمهورية، والعاملين بالقطاع الصحي، على ما يبذلونه من جهد لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، ما كان له أثر إيجابي في مواجهة الفيروس وانخفاض أعداد المصابين والوفيات، مؤكدة أنهم مثالاً يحتذى به، لافتة إلى إشادات القيادة السياسية بالقوى البشرية والأطقم الطبية العاملة بالقطاع الصحي في مصر.



