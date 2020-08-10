شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تصوت بسهولة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت الهيئة الوطنية للانتخابات فيديو يشرح للمواطنين كيفية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي يجرى التصويت عليها في الداخل غدا الثلاثاء وبعد غدا الأربعاء، فضلاً عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية باللجان.

ويشرح الفيديو للمواطنين كيفية التصويت بداية من معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومي، ثم التوجه الى مقر اللجنة.

ويشدد الفيديو على ضرورة ارتداء المواطن للكمامة قبل التوجه للجنة، فضلاً عن وجود شخص يجري كشف عن درجة الحرارة، وضرورة الالتزام بمسافات التباعد ، مع السماح لاثنين فقط بالتواجد داخل اللجنة.

ويشرح الفيديو للناخب الخطوات المتبعة لدى الدخول للجنة، عن طريق تسليم البطاقة لرئيس اللجنة ثم التوقيع في كشف الناخبين واستلام بطاقتين واحدة للفردي وأخرى للقوائم، والعدد المطلوب اختياره سيكون موضح بالبطاقة.

ينطلق غدا الثلاثاء مارثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في أولى جولاته داخل جمهورية مصر العربية والتي يدلى فيها نحو 63 مليون ناخبا بأصواتهم على مدار يومين 11 و12 أغسطس تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، فيما ينتهى المصريين بالخارج اليوم الإثنين من التصويت في تلك الانتخابات عبر البريد في التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أجنبية.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.

وتبدأ عمليات التصويت داخل مصر على مدار غدا وبعد غد ا الثلاثاء والأربعاء من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في نحو 14 ألف لجنة فرعية تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاضيا وفقا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من جائحة فيروس كورونا.

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وبالنسبة للمصريين في الخارج فقد انطلقت الانتخابات أمس الأحد والتي تستمر حتى التاسعة مساء اليوم الإثنين من خلال قيام الناخبين بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وطباعة بطاقات الاقتراع وارسالها داخل مظروفين إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في الدول التي يتواجد فيها الناخبين المصريين.

وتمكن المصريون بالخارج الذين سبق لهم تسجيل بياناتهم خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي من تحميل بطاقات الاقتراع من على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وإقرار التصويت وقام كل ناخب على حدا باختيار عدد المرشحين بالنظام الفردي مساوى لعدد المقاعد المخصصة لدائرة الانتخابية التي ينتمي اليها المرشحين، فيما ابدى رايه ببطاقة الاقتراع المخصصة للقائمة باختيار إما "انتخب" أو "لا انتخب"، نظرا لوجود قائمة واحدة في كل دائرة من الدوائر المخصصة لهذا النظام.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة مع جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال بطاقات الاقتراع الخاصة بالناخبين في الخارج حيث من المقرر ان تستمر اللجان بمقر البعثات الدبلوماسية في تلقى أوراق الاقتراع من الناخبين على مدار 4 أيام من 9 وحتى 12 أغسطس.

وبالنسبة للمصريين في الداخل فقد رفعت الهيئة الوطنية للانتخابات درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع غدا وبعد غدا وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

من جانبه دعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، جموع المصريين لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم على أن المشاركة في الانتخاب واجب وطني على كل ناخب اسمه مقيد في قاعدة بيانات الناخبين وبالنسبة للمصريين بالخارج فيحق لمن سجل بياناته على الموقع الرسمي للهيئة خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي أن يبدى رأيه في الانتخابات عبر البريد.