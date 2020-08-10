شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحافظ على المكانة الأولى عربيا في جذب الاستثمار الأجنبي بالعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح من خلاله أن مصر استطاعت على مدار السنوات الخمس الماضية (2015-2019) الحفاظ على مكانتها الأولى في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات عربيًا بما يعادل 44.8 مليار دولار، يليها عمان والسعودية

‎وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠

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وأوضح الانفوجراف أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020