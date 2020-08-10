- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحافظ على المكانة الأولى عربيا في جذب الاستثمار الأجنبي بالعقارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح من خلاله أن مصر استطاعت على مدار السنوات الخمس الماضية (2015-2019) الحفاظ على مكانتها الأولى في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات عربيًا بما يعادل 44.8 مليار دولار، يليها عمان والسعودية
وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠
وأوضح الانفوجراف أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تحافظ على المكانة الأولى عربيا في جذب الاستثمار الأجنبي بالعقارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.