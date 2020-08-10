شكرا لقرائتكم خبر عن 30 أسرة من «متحدى الإعاقة والأيتام» يزورون قلعة قايتباى للترويج للسياحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في الإسكندرية، الإثنين، أولى الرحلات السياحية بمشاركة ٣٠ أسرة من جمعية متحدي الإعاقة وأيتام الأب.

وقال محمد سعد رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لدعم السياحة بالإسكندرية.

وأوضح أن الوفد زار قلعة قايتباي الأثرية للتعرف على تاريخها، وتم إمداد الحضور بالدلائل والنشرات والـ CD'S السياحية لتعريفهم بحضارة وتاريخ الإسكندرية عبر العصور، مشيرا إلى أنه سيتم توالي الرحلات السياحية أيضا لموظفي الأحياء ومديريات الخدمات بهدف تنشيط السياحة الداخلية بالإسكندرية .

30 أسرة من جميعة متحدى الاعاقة تزور قلعة قايتباى الاثنين للترويج للسياحة

30 أسرة من جميعة متحدى الاعاقة تزور قلعة قايتباى الاثنين للترويج للسياحة