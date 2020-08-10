شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الجديد بجامعة عين شمس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صباح الإثنين، مقر مكتب التنسيق الرئيسى الجديد بجامعة عين شمس.

وأكد الوزير على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأسرهم، مشددًا على اتباع العاملين بالتنسيق لتعليمات التباعد الاجتماعى، والتطهير، وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية استلام الأوراق، والطلبات، والتعامل المباشر مع الطلاب وغيرها.

وأشار إلى أن أعمال التنسيق تتم بشكل إلكتروني بالكامل منذ سنوات وبنجاح، وهو ما يضمن سلامة الجميع، موضحًا تجهيز مقر لاستقبال الطلاب المتقدمين للتنسيق بكل جامعة بحيث يتوجه كل طالب لأقرب جامعة لمقر سكنه، في حالة وجود أي استفسارات أو طلبات.

وأكد «عبدالغفار» أن مقر التنسيق الرئيسى في أتم جاهزيته لاستقبال جميع الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وكذلك الشهادات المعادلة.

كما تفقد الوزير المكاتب والقاعات المخصصة لاستقبال الطلاب، واطمئن على توفير الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بالمكان، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم، مؤكدا على أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة في التعامل مع الشكاوى والطلبات، مشيدًا بتفهمهم واستماعهم لمشاكل المواطنين، والتحقيق فيها، وتلبية طلباتهم.

وأكد الوزير على أن الانتهاء من استعدادات التنسيق يأتى استكمالا للجهد الكبير الذي بذلته منظومة التعليم الجامعى بكل مؤسساتها في إتمام العام الدراسى السابق بنجاح، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المسؤولة عن متابعة امتحانات الفرق النهائية بالمجلس الأعلى للجامعات، مازالت تتابع عن كثب مهمة اجتياز طلاب الفرق النهائية لامتحاناتهم والحصول على شهادات التخرج بنجاح، لافتًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في تجاوز أزمة كورونا في مجال التعليم والتعليم العالى من خلال ضمان سير العملية التعليمية بما يحقق أهدافها ويحافظ على مصلحة الطلاب.

وأكد الوزير على استمرار متابعة الجهود حتى الانتهاء من عملية التنسيق بالكامل، وحتى تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، وبدء العام الدراسي القادم، مشيرًا إلى تجهيز خطة العام الدراسى الجديد والتى تعتمد على نظام «التعليم الهجين»؛ لزيادة الاعتماد على التعليم عن بعد، ومراعاة التخصصات الدراسية التي تتطلب دراسة عملية، موضحًا أنه تم تخصيص 4.8 مليار جنية؛ لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات، وأن التداعيات التي نتجت عن جائحة الكورونا أكدت على أهمية الانتهاء من هذه الخطة في أقرب وقت.

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رافق الوزير خلال جولته الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى يتفقد مقر مكتب التنسيق الرئيسى الجديد بجامعة عين شمس

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى يتفقد مقر مكتب التنسيق الرئيسى الجديد بجامعة عين شمس

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى يتفقد مقر مكتب التنسيق الرئيسى الجديد بجامعة عين شمس

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى يتفقد مقر مكتب التنسيق الرئيسى الجديد بجامعة عين شمس